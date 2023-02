Exatlón All Star: Esto es lo que no sabías de la pareja conformada por Liliana y Andrés.

Un nuevo romance ha surgido en el Exatlón México y nos referimos al de Andrés Fierro y Liliana Hernández, quienes hace pocos días confirmaron su noviazgo y lo sellaron con un afectuoso abrazo y su primer beso.

Cupido siempre ha hecho de las suyas al interior de la competencia más colosal de la historia y esta no podía ser la excepción, pero ahora los flechados fueron Liliana Hernández y Andrés Fierro.

¿Ya son novios Andrés y Liliana?

Los actuales campeones del reality deportivo más demandante de la historia abrieron su corazón y expresaron su sentir: “Yo no hubiera llegado, si no hubiera tenido tu apoyo, te quería decir que gracias. Es lo que te quiero decir. Ahora que estuvo Laura, ya vez que yo tenía mil dudas de saber todo lo que estaba pasando allá afuera y la neta no voy a bloquear lo que estoy sintiendo, lo que estoy permitiéndome sentir… Otra historia hubiera sido, si yo me bloqueaba todo lo que he podido sentir por ti”, dijo Liliana.

Posteriormente, Andrés reveló que por eso no había tenido el atrevimiento de acercarse a ella con otras intenciones. “Ya hay puntos claros de las dos partes… Yo creo que podemos llegar muy lejos juntos aquí y allá afuera también, obviamente. Creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Me gustaría que sigamos juntos de la mano en esta nueva historia que se llama All Star”. Al final, ambos confirmaron su noviazgo y lo sellaron con un beso.

¿Quién es Liliana Hernández? La atleta nació el 22 de agosto de 1990 y su nombre completo es Liliana Hernández Gil, tiene 32 años y es originaria del municipio de Guerrero, en Chihuahua.

Liliana es una atleta que se especializa en salto de longitud, formó parte del equipo de los Contendientes en la pasada temporada y se alzó como la gran campeona de las mujeres. Actualmente forma parte del equipo azul en el All Star.

¿Quién es Andrés Fierro?

Al igual que su novia, Andrés Fierro Gutiérrez también es originario de Chihuahua, nació el 19 de agosto del año 2000, mide 1.76 y es un experto en Parkour. Al interior del Exatlón México se le conoce como ‘Velociraptor’.

Andrés participó por primera vez en el Exatlón México en la temporada 6, misma en la que se coronó campeón al lado de su amada. Esta es la primera vez que participa en un All Star, por lo que buscará seguir escribiendo su nombre con letras de oro.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre qué pasará con la nueva pareja del Exatlón All Star.