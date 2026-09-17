Programa 19 mayo 2023 | Gran final de Exatlón All Star.
La gran final de Exatlón All Star estuvo llena de emociones y nerviosismo. Fue Koke Guerrero quien logró coronarse campeón en la épica segunda temporada.
Se vivió una noche llena de emociones al límite y mucho nerviosismo en la gran final de Exatlón All Star.
Mati Álvarez y David Juárez (La Bestia), entregaron todo de sí mismos demostrando ser grandes leyendas del reality; al final fue Koke Guerrero quien venció todos los obstáculos y se coronó como el gran campeón de la competencia.