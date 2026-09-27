Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Así se arreglan los Granjeros para la Eliminación de este domingo en La Granja VIP

¡Ya casi empieza la Gala de La Granja VIP! Los Granjeros han empezado a ponerse sus mejores atuendos para vivir una noche inolvidable donde conoceremos al tercer eliminado.

La Granja VIP tiene todo el glamour y los Granjeros también, como cada domingo, han sacado sus mejores outfits para lucirlos durante la Gala de Eliminación. Así es como se preparan Granjeros, Peones y Nominados, desde la preparación de su piel, cabello y hasta accesorios.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP 24/7

Videos