Así se arreglan los Granjeros para la Eliminación de este domingo en La Granja VIP
¡Ya casi empieza la Gala de La Granja VIP! Los Granjeros han empezado a ponerse sus mejores atuendos para vivir una noche inolvidable donde conoceremos al tercer eliminado.
La Granja VIP tiene todo el glamour y los Granjeros también, como cada domingo, han sacado sus mejores outfits para lucirlos durante la Gala de Eliminación. Así es como se preparan Granjeros, Peones y Nominados, desde la preparación de su piel, cabello y hasta accesorios.