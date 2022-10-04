Ana Lago manda importante mensaje a la nueva generación de Exatlón.

Finalmente arranca la nueva temporada de Exatlón, donde Contendientes y Famosos muestran de qué están hechos. Una larga aventura les espera a todos los nuevos atletas, quienes buscarán seguir los pasos de Koke Guerrero, Pato Araujo, Mati Álvarez, Sol Cortés y muchos más.

Ana Lago, quien participó en la primera y cuarta temporada de Exatlón, también mostró su emoción por ver a la nueva generación de atletas luchando por la fortaleza.

"No te puedes perder el Gran Estreno de Exatlón", escribió la gimnasta artística en sus historias de Instagram, para después desearles mucha buena vibra a rojos y azules: "¡Éxito a todos!"

Ana Lago se quedó con el segundo lugar de la primera temporada de nuestro reality show, siendo una de las mujeres más efectivas. La regiomontana regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes, donde desafortunadamente quedó eliminada del equipo rojo.

Ahora, Ana Lago le deseó mucho éxito a toda la nueva generación de atletas, quienes buscan consagrarse como leyendas.

Ana Lago ha continuado su vida llena de éxitos desde su participación de Exatlón, pues basta con recordar su boda transmitida por nuestra señal de Azteca UNO o su línea de merch oficial.

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¿Quiénes son los nuevos atletas de Exatlón?

Ellos conforman el equipo de Famosos.

Yann Lobito – Atleta de rugby, escalada y parkour.

Dariana García – Atletismo.

Valeria Payén – Karate.

Germán Sánchez – Clavados.

Omar ‘El negro’ Esparza – Futbolista.

Saray Orozco – Artes marciales mixtas.

Tzasna Carrasco – Jiu-jitsu.

Josué Menéndez – Lanzamiento de jabalina.

Yahel Castillo – Clavados.

Estephanie Solís – Futbol bandera.

Ellos conforman el equipo de Contendientes.

Manuel Paniagua – Waterpolo.

Liliana Hernández – Atletismo.

Lizli Patiño – Waterpolo.

Emmanuel Chiang – Calistenia.

Pato González – Wakeboard.

Fiona Bernal – Triatlón.

Verónica Aldrete – Boxeo.

Fogel Farid Negrete – Atletismo.

Andrés Fierro – Parkour.

Andrea Medina – Basquetbol.

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