Exatlón: Ella es María Marcela Pérez, la basquetbolista de Guardianes.

Ella es María Marcela Pérez, la basquetbolista de Guardianes en Exatlón México. Conoce a una nueva participante del equipo rojo dispuesta a dejar huella en las tierras y playas más demandantes.

Un nombre se suma a la lista de atletas de alto rendimiento que tendremos en la quinta temporada de nuestro reality show deportivo, se trata de la basquetbolista originaria de Monterrey, Nuevo León.

'Yeye', como la apodan, tiene 24 años y ha practicado el baloncesto desde hace muchos años, gracias a este ejercicio pudo incrementar su rendimiento físico necesario para las reñidas pruebas que enfrentará.

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La nueva integrante de Guardianes está enamorada

Nuestra querida María Marcela Pérez no solo es exitosa en el su área profesional, pues en la parte afectiva también está muy satisfecha.

De acuerdo con sus redes sociales, tiene una relación de más de seis años con Rodrigo, su novio con quien comparte muchas publicaciones y es entrenador personal, así que le queda a la medida.

La basquetbolista ya esta lista para dejarlo todo por su equipo Guardián y hacer vibrar las arenas de Exatlón México a partir del próximo lunes 16 de agosto, en punto de las 19:30 horas, por Azteca UNO.

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