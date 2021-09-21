Exatlón: ¿Quién es la atleta que fue comparada con Mati Álvarez?

Una comparación de ese tamaño representa un gran halago, pero también un gran compromiso. En esa posición quedó Marysol Cortés al ser comparada con Mati Álvarez en Exatlón México.

Fue en el episodio del domingo cuando vivimos un cardíaco final en la segunda Batalla por la Supervivencia, la cual debían ganar los Conquistadores para no perder a sus féminas en el Duelo de eliminación. Conquistadores pensó que perderían, pero Cortés calmó las aguas.

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Marysol enfrentó a Nataly Gutiérrez, quien estaba crecida por el momento que vivían los Guardianes. Ante esa situación, Ximena Duggan fortaleció a "Million Dollar Baby" con sendas palabras.

"Nadie del equipo rojo es como Mati. Tú ya tienes como ese empoderamiento de que estuviste a nada (de ganarle) yo siento que tienes como ese poder. Nadie va a ser como Mati allá", insistió.

El duelo entre Sol y Mati Álvarez en Exatlón México

El duelo se dio ahora en el marco de una intensa batalla por la supervivencia de la actual temporada. Ambas corrieron el circuito rápidamente, pero Mati llegó mucho antes a la zona de tiro y casi le da un buen susto a Terminator.

Sin embargo, cuando la atleta de Conquistadores se disponía a tirar, Golden Champion terminó con las esperanzas de azules, sin embargo, muchos aseguraron que ninguna fémina de Guardianes o Conquistadores podría haber llegado tan lejos como lo hizo la ex futbolista.

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