Exatlón: Atleta pide ayuda para pagar operación a su mamá con cáncer.

Gina Torres, quien participó en la tercera temporada de Exatlón, abrió su corazón a sus 126 mil seguidores de Instagram. La gimnasta artística confesó que su mamá necesita una operación urgente para combatir el cáncer.

“No la he pasado nada bien, no han sido mis semanas… quiero contarles qué está pasando y me veo en la necesidad de pedir su ayuda. Las personas que me conocen, saben que mi mamá es de lo más importante en mi vida”, comenzó la tapatía en un video que dejó ver su lado más vulnerable.

La atleta adelantó que haría hasta lo imposible por salvar la vida de su mamá. Por ende, lanzó una dinámica para todos sus seguidores.

Se le acaba de diagnosticar un tumor cancerígeno… es un cáncer raro, invasivo y que le ha estado afectando el cuerpo bastante. Ella necesita una cirugía urgentemente…

“Ni mi hermana ni yo contamos con los recursos para todo lo que se nos viene”, expresó Gina anunciando una rifa para recolectar dinero y pagar la cirugía que necesita su madre.

La rifa de una bicicleta estilo vintage y 7 mil pesos en efectivo continúa hasta el próximo domingo 23 de mayo. Los boletos tienen un costo de entre 100 y 200 pesos, según el premio que convezca a los seguidores de Gina Torres.

Miles de internautas se solidarizaron con Gina Torres y su mamá

Muchísimos admiradores de la gimnasta mexicana se manifestaron con palabras de aliento en la caja de comentarios. “Todo va a salir bien”, “Mucha fuerza”, “Ánimo” y “Tu mamá es una guerrera”, escribieron los fans de Georgina debajo de la publicación.

La esgrimista Alely Hernández también mostró su apoyo infinito a Gina, pues dejó un comentario alentando a su amiga: “Cuenta con esto, ánimo, se va a lograr”, escribió.

Recordemos que Georgina Torres participó en la tercera temporada de Exatlón, donde compitió frente a poderosas atletas como Mati Álvarez y Casandra Ascencio. La integrante de Contendientes representó con orgullo al equipo azul, pues se dejó ver como una mujer muy rápida, fuerte y líder de nuestro exigente reality show.

