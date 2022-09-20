Antonieta Gaxiola recuerda su participación en Exatlón. ¿Regresará?

Una nueva generación de atletas está a punto de llegar a Exatlón, pues el estreno de la nueva temporada está a la vuelta de la esquina. Nombres como Verónica, Lizli, Fiona, Emmanuel, Andrés, Pato, Andrea, Manuel, Liliana y Fogel están confirmados para el equipo de Contendientes.

Recordemos que la última campeona mujer de Exatlón fue Marysol Cortés, quien se quedó con el primer lugar en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Y es que, el equipo azul ha estado repleto de maravillosas mujeres a lo largo de todas las temporadas, destacando nombres como Casandra Ascencio, Cecy Wushu, Doris del Moral, Evelyn Guijarro y más.

Sin embargo, decenas de personas todavía recuerdan a Antonieta Gaxiola, quien también se unió a las filas del equipo azul en la primera temporada de Exatlón.

Te puede interesar: Exatlón: Ellas son las nuevas atletas que buscarán igualar a Mati Álvarez.

Antonieta Gaxiola de Exatlón reaparece en las redes con emotivo mensaje

Antonieta Gaxiola recordó su participación en Exatlón con un emotivo mensaje y una foto de su debut en nuestro reality show.

"Hace 5 años", publicó la atleta en sus historias de Instagram, mensaje que también acompañó de una foto antigua de su debut en el programa.

Fue en la primera temporada, donde los televidentes también fueron testigos de la historia de amor de Antonieta y Daniel Corral, pues este último llegó de sorpresa a las tierras de Exatlón.

A pesar de estar en equipos contrarios, los atletas tuvieron tiempo para el amor en las playas más exigentes del planeta. A 5 años de su participación en Exatlón, Antonieta y Daniel están más felices que nunca, pues están en planes de realizar su boda.

Antonieta Gaxiola no ha confirmado que desee regresar a las playas de Exatlón, pero este breve guiño al pasado emocionó a sus fans, quienes la conocieron en la primera edición de nuestro reality.

También te puede interesar:Los atletas de Exatlón que lamentaron la eliminación de Yusef de Survivor México.