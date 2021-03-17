Exatlón: La fría y extraña reacción de Casandra Ascencio tras ver a Evelyn Guijarro ganar el selectivo femenil.

La semana número 29 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con la energía y entusiasmo de tus atletas favoritos. Los concursantes restantes se enfrentaron en los selectivos varonil y femenil para obtener un boleto a las semifinales.

La noche dio inicio con la participación de las mujeres, pues Zudikey Rodriguez, Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro dejaron el corazón en el duelo para obtener la gloria una vez más.

Tras una intensa batalla llena de adrenalina, cansancio y emociones extremas, Evelyn Guijarro se coronó como la absoluta ganadora de la prueba más esperada de esta temporada del reality show.

Y es que, la querida lanzadora de jabalina obtuvo su pase a las semifinales tras derrotar a sus rivales ‘La Gacela’ y ‘MVP’.

Recordemos que, en su última carrera, Evelyn Guijarro realizó un tiro casi perfecto con ayuda de su buena puntería, rapidez y temple a la hora de derribar cubos.

La tapatía derribó el último cubo y soltó un grito emocionado que dejó ver sus ganas por permanecer en la contienda. Christian Anguiano y Javi Márquez no dudaron en felicitar a su compañera con un abrazo; sin embargo, llamó la atención una peculiar actitud indiferente por parte de Casandra Ascencio.

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La fría reacción de Casandra Ascencio al impecable triunfo de Evelyn Guijarro

Recordemos que Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro vivieron un contundente distanciamiento en los últimos días, por lo que su relación podría estar un poco fracturada.

Mucho se habló de envidias, celos y hasta rivalidad entre las queridas integrantes de Héroes; sin embargo, la reciente acción de ‘MVP’ podría confirmar las mencionadas teorías.

Y es que, la basquetbolista profesional no se inmutó ante el triunfo de Eve en el segundo selectivo femenil. La atleta no dedicó palabras de júbilo o algún abrazo a su compañera de la causa azul.

Lo anterior desató todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, pues internautas hablaron de la evidente desunión entre las concursantes más poderosas del equipo azul.

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