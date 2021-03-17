Exatlón: La participante de las tierras y playas más demandantes que anunció su próxima boda.

En los circuitos del Exatlón no solo se viven grandes batallas con las emociones a flor de piel, sino que el amor se ha convertido en una pieza muy importante dentro del reality, pues con tanto sentir que se vive día con día, los sentimientos por otras personas van naciendo e incrementándose.

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Una de las relaciones más claras es la de Patricio Araujo y Zudikey Rodríguez, quienes se conocieron durante la segunda temporada del reality show y con el paso del tiempo comenzaron a entenderse y quererse, al punto de que el participante logró conquistarla.

Ambos sintieron ese click cuando se conocieron y poco a poco comenzaron una relación de novios, prometidos y después, en esta emisión de Exatlón: Titanes vs Héroes, decidieron llegar al altar.

Otra relación es la que tienen Casandra Ascensio y Christian Anguiano, quienes se conocieron durante la tercera temporada del reality show. Su conexión y su cariño fue tanto que ambos decidieron unir sus caminos después de su participación; ahora, se les puede ver muy felices y enamorados.

Una de las parejas más reciente es la de Heliud Pulido y Pamela Verdirame, quienes al igual que los demás, se conocieron durante su temporada, pero no fue hasta el intervalo de la tercera con la cuarta temporada en donde se enamoraron y justo en esta edición, antes de que se fuera Pam, Heliud le pidió de manera formal que fuera su novia, a lo que ella aceptó.

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Sin embargo, aunque algunas parejas se han formado durante las temporadas de Exatlón México, existe una pareja que no se conoció ahí pero que próximamente llegará al altar, se trata de Carmelita Correa y el arquero Juan René Serrano, quienes van a unir sus vidas en octubre, así lo confesó la excompetidora.

