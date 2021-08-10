Exatlón: Dos nuevos Conquistadores llegan a las playas más demandantes.

El próximo 16 de agosto será el estreno de la quinta temporada de Exatlón México. Guardianes vs Conquistadores llega a la pantalla de Azteca UNO con 22 atletas que buscarán ser el campeón.

En el equipo azul, se suman dos nuevos deportistas que apuntan a lo más alto en las tierras y playas más demandantes de la televisión. Se trata de Enrique Guerrero y Yareli Arguijo.

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¿Quién es Enrique Guerrero?

El atleta tiene 24 años y es originario de Sinaloa; no obstante, actualmente radica en la Ciudad de México.

Su disciplina es parkour, porrismo y entrenamiento funcional, lo cual le ha permitido ganar competencias y distinciones, mismas que buscará replicar en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Su preparación en la gimnasia también le permitirá tener una agilidad y velocidad para imponerse a sus rivales. ¿Lo conseguirá?

¿Quién es Yareli Arguijo?

De Monterrey, Nuevo León, llega a República Dominicana. Tiene 24 años y practica el futbol bandera, aunque antes practicaba gimnasia.

En esta etapa de su vida deportiva, la regiomontana ganó competencias estatales y tuvo buenas participaciones a nivel nacional. Su fuerza y puntería buscará llevarla a los circuitos donde se forjan las leyendas de Exatlón.

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