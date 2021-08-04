Exatlón: ¿Cómo les fue a los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

Nuestros queridos atletas de Exatlón se dieron cita en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, donde representaron a México con mucho orgullo y pasión.

Los exitosos atletas regalaron presentaciones de primer nivel que trascendieron en la historia del deporte mexicano.

Rommel Pacheco

El clavadista cerró con broche de oro su participación en el evento deportivo más importante del mundo con un merecido sexto lugar.

El yucateco se presentó en la prueba de trampolín tres metros individual, donde se despidió de los clavados ante la mirada de todo el mundo. El emotivo abrazo con su entrenadora Ma Jin dio vuelta entre millones de televidentes.

Carolina Mendoza

Carolina Mendoza y Dolores Hernández se dieron cita en el Centro Acuático de Tokio para batirse en la final de tres metros trampolín sincronizados.

Las clavadistas concluyeron su participación en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 con un merecido cuarto lugar que dejó con buen sabor de boca a los espectadores.

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Daniel Corral

Daniel Corral vivió sus terceros Juegos Olímpicos con el apoyo de su familia, amigos y novia Antonieta Gaxiola. El gimnasta artístico culminó su participación en Tokyo 2020 con el lugar número 25 tras batirse en pruebas de caballo con razones, anillos, barras paralelas, salto de potro, barra fija y suelo.

El exintegrante de Exatlón tampoco clasificó a la Final del All Around en las pruebas de gimnasia varonil de Tokyo 2020, pero su participación fue aplaudida por el público mexicano.

Kenia Lechuga

La remera se dio cita en el Canal Sea Forest para emocionar a los televidentes con una maravillosa participación en Tokyo 2020. Pese a todos sus esfuerzos, Kenia Lechuga se despidió de la aventura tras obtener el cuarto casillero de la final C del Skiff de remo 2 mil metros.

Se ubicó en el lugar número 16 general de la mencionada modalidad, durante la competencia deportiva más importante del momento.

Lino Muñoz

El jugador de bádminton quedó fuera de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 tras ser vencido por el guatemalteco Kevin Cordón. El mexicano perdió su segundo partido en bádminton individual masculino, regresando a casa sin ninguna medalla para la tierra azteca.

“Aquí termina un capítulo más en este extraordinario viaje, clasificar por segunda vez a Juegos Olímpicos representando a mi país ha sido un sueño hecho realidad”, escribió el atleta en su cuenta de Instagram.

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