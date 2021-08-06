Exatlón: David Juárez ‘La Bestia’ regresa a las tierras más demandantes.

David Juárez 'La Bestia' regresa a las tierras más demandantes en Exatlón. El gimnasta está listo para sorprender en la quinta temporada del reality show en las playas de República Dominicana.

El deportista de alto rendimiento ha sido uno los participantes que más veces ha estado en nuestro exitoso programa; sin embargo, han sucedido cosas que le han impedido conquistar la gloria.

Apenas en la cuarta temporada, Héroes Vs Titanes, 'La Bestia' formó parte del equipo azul, pero desafortunadamente una lesión le provocó una fractura en la mano que a su vez lo hizo salir de la competencia.

Además, nuestro querido David Juárez también participó en la tercera temporada de Exatlón, Famosos contra Contendientes.

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David Juárez 'La Bestia' fue el primer confirmado en la quinta temporada

Desde el mes de abril, nuestro querido David Juárez 'La Bestia' fue el primer atleta confirmado para esta quinta temporada de Exatlón México y promete una gran actuación en su tercera vez en el reality show más demandante de la televisión mexicana.

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