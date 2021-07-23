Exatlón: ¿Qué atletas han ganado una medalla en Juegos Olímpicos?

¿Qué atletas de Exatlón México han ganado una medalla en Juegos Olímpicos? Te presentamos a los atletas de alto rendimiento que se han colgado la distinción mundial en su cuello.

Los circuitos del reality show más demandante en las playas y tierras de República Dominicana requiere de atletas de alto rendimiento, así que varios de todas las temporada del programa, han representado a México en los Juegos Olímpicos y solo dos han ganado la soñada presea.

Por un lado, Iridia Salazar participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, obteniendo una medalla de bronce en la categoría de 57 kg en la disciplina de Tae Kwon Do y llevando el nombre de nuestro país muy en alto.

El púgil Misael Rodríguez también es otro medallista, también de bronce en la categoría de 75 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, haciendo historia en su deporte porque llevaba varios años sin gozar de una presea en esa categoría.

El boxeador participó en la segunda y cuarta temporada de Exatlón México como un digno competidor, pero desafortunadamente, en ninguna de sus participaciones estuvo cerca de llegar a la final.

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Ellos también compitieron en Juegos Olímpicos

Aunque no trajeron una medalla a tierra azteca, Daniel Corral ha representado a México en gimnasia, Kenia Lechuga en el remo, Rommel Pacheco en los clavados, Zudikey Rodríguez en el atletismo, entre otros atletas más.

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