Revelan primer tráiler de Maligno, nueva película del creador de El Conjuro.

Esta semana se conoció el tráiler de “Maligno”, la nueva película que te hará temblar de miedo y que romperá todos los esquemas del cine de terror.

“Tengo visiones”, dice al principio del tráiler la actriz Annabelle Wallis quien protagoniza la cinta dirigida por James Wan y que encarna a una mujer que está atormentada por sus alucinaciones.

Este septiembre, cada muerte lo pone un paso más cerca. Ve el nuevo tráiler de Maligno, de James Wan, el director de El Juego del Miedo, La Noche del Demonio y El Conjuro. Próximamente solo en cines. #MalignoPelícula https://t.co/CTq7DcIhA7 pic.twitter.com/qvgFTBtytN — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) July 20, 2021

Wan, quien ya dirigió otros films de terror como El Conjuro o El Juego del Miedo, nos trae a actores que pueden no ser muy conocidos pero que saben transmitir lo que él busca.

En este caso, Annabelle pasó por la serie Peaky Blinders y tuvo algunos papeles en películas como Anabelle y La Momia de Tom Cruise.

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La actriz está acompañada por Jacqueline McKenzie, por el veterano actor británico George Young y por McKenna Grace, la actriz adolescente que fue revelación en la última temporada de The Handmaid’s Tale.

La película es una producción de Warner con el guión de Akela Cooper, que debuta en el cine en este papel.

Es una película con presupuesto relativamente bajo en comparación con otras del mismo género. Se trata de una suerte de experimento del director que busca tomar por sorpresa al espectador, con un concepto clásico pero realización novedosa.

La fecha de estreno del film está pensada para el 2 de septiembre y 35 días después estará disponible en la nueva plataforma de streaming de HBO Max.

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