Exatlón: Ellos son los atletas que no sabías que son papás.

Una de las fechas más importantes que celebramos en nuestro país es el Día de Padre, por lo que todos hemos visto grandes celebraciones de famosos, entre ellos los atletas de Exatlón.

Sin embargo, dentro de todos los que hemos visto hay algunos que son padre de familia y este día lo han celebrado en grande, pero te aseguramos que no lo sabías.

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Uno de los retos más grandes que han tenido los atletas es ser deportistas de alto rendimiento y padres de familia, pero sobre todo estar lejos de sus hijos durante los meses que están en la competencia más demandante de la televisión mexicana.

Por lo que, a continuación, te presentamos los atletas de Exatlón que no sabías que son padres de familia.

Los padres de familia que hemos tenido en Exatlón México.

Uno de los más queridos por todos los fans, es Javier Márquez, quien a lo largo de todas sus participaciones siempre hizo mención de lo importante que era su hija, pues la pequeña Abi, siempre fue el gran motor durante su estancia en Exatlón México.

Ernesto Cázares es uno de los padres más recientes de Exatlón México, pues llegó siendo uno de los solteros más cotizados del reality, pero ahora se ha convertido en un gran padre de familia y se dedica al pequeño Luciano.

Por su parte, Parejita López es un gran padre de familia que siempre ha visto por el bienestar de sus hijos Camila y José Luis.

Uno de los atletas extranjeros que llegó a Exatlón, fue Nano Llianovich, quien logró conquistar a sus fans por el gran cariño que siempre le demostraba a su hija Ananda.

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Uno de los más experimentados en el mundo de los deportes es Vicente Matías Vuoso, quien también ha tenido tiempo de ser el padre de Lucca, quien al parecer quiere seguir los pasos de su padre.