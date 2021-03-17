Exatlón: Así pinta el duelo de eliminación entre Casandra Ascencio vs Zudikey Rodríguez. ¿Quién a semifinales?

Casandra Ascencio y Zudikey Rodríguez se verán las caras en el Duelo de Eliminación de Exatlón México para aspirar a las semifinales de la competencia. La atleta y las basquetbolista dejarán el alam en el circuito con la intención de llegar hasta la final.

Si bien la competencia estrá muy reñida, en las últimas ocasiones Titanes ha mostrado el liderato, incluso salvaron a una de sus integrantes mujer y mandaron a Casandra Ascencio a esa posión incómoda en la que se encuentra.

Lo anterior hace que los integrantes de Titanes, en este caso Zudikey Rodríguez, se ve más segura de sí misma y como siempre con el apoyo incondicional de su marido Pato Araujo con quien podría avanzar a la final.

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El duelo entre Casandra y Zudikey será muy intenso

Titanes vs Héroes está en una semana decisiva previa al último capítulo que se podrá ver el domingo 4 de abril en vivo. En este sentido, se están viendo los duelos por la inmunidad, por un lugar en la semifinal donde se conocerán los últimos seis atletas que tendrán oportunidad de ser campeones del programa.

Apenas en la emisión del martes, se conocieron dos nuevos atletas que ganaron el duelo por la inmunidad y logran un lugar en la semifinal. Se trata de Javier Márquez y Evelyn Guijarro, ambos del equipo de Héroes, quienes se suman a Mati Álvarez y Heliud Pulido, que habían ganado el lunes.

Big Papi cobró fuerza entre los hombres para lograr vencer tanto a su compañero Christian Yomi Anguiano como a Pato Araujo de los Titanes. Sniper se impuso ante Casandra Ascencio y ante Zudikey Rodríguez.

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