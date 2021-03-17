Exatlón: Evelyn Guijarro y Javi Márquez obtienen su pase dorado a las semifinales tras batirse en épico duelo.

La semana número 29 de Exatlón: Titanes vs Héroes comenzó con las emociones a flor de piel, ya que los atletas restantes se enfrentaron a trepidantes duelos para ganar un pase dorado a la recta final del reality show.

Segundo duelo selectivo femenil

Zudikey Rodríguez, Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio se enfrentaron por un pase dorado a las semifinales de Exatlón: Titanes vs Héroes.

El trío de atletas dejó el corazón en el circuito con tal de acompañar a Mati Álvarez rumbo a la recta final del reality show.

‘MVP’ no corrió con las mejor de las suertes, pues fue la primera atleta en quedarse fuera del segundo duelo selectivo femenil.

Por si fuera poco, Zudy y ‘Sniper’ nos regalaron un inolvidable duelo, donde la famosa lanzadora de jabalina salió victoriosa de la contienda.

Una vez más, Evelyn Guijarro demostró su supremacía en las tierras de República Dominicana, pues venció a sus poderosas rivales y se unió a Mati Álvarez a las semifinales.

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Segundo duelo selectivo varonil

Llegó el turno de los caballeros para batirse en cardíaco duelo rumbo a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pato Araujo, Christian Anguiano y Javi Márquez dejaron el corazón en las playas más exigentes del mundo, pues lucharon para alcanzar a Heliud Pulido en las semifinales del reality show.

El mediocampista colimense quedó eliminado del segundo selectivo varonil, pues se enfrentó a la fuerza inigualable de sus oponentes.

El duelo se disputó entre ‘Soldado Luchador’ y ‘Súper Papá, siendo este último, el absoluto campeón del pase dorado a las semifinales.

Sigo muy emocionado, creo que fue un duelo muy reñido. Jamás me rindo. No sabes si vas a ganar o no. Si das el corazón y te esfuerzas va a salir bien. Estoy contento de pasar a la semifinales

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