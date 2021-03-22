Exatlón: Christian Anguiano pierde ante Pato Araujo en el duelo de eliminación y se despide.

Una semana diferente, llena de emociones encontradas y tristeza por la complicada situación por la que pasa nuestra querida Zudikey Rodríguez, quien tuvo que abandonar Exatlón: Titanes vs Héroes para poder estar con su familia.

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Recordemos que la velocista mexicana tiene a dos familiares cercanos internados y sumamente graves por complicaciones ocasionadas por el Covid-19. Situación que ha golpeado en el ánimo de todos los atletas, pero principalmente en Patricio Araujo, quien es su pareja y no puede estar con ella.

Sin embargo, se quedó para poder enfrentar un Duelo de Eliminación con el que buscaba levantar la cara y sacar coraje para asegurar su lugar en la final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

El final del camino para Christian Anguiano

En un enfrentamiento completamente diferente a los que todos esperamos, lleno de emociones y sentimientos, cada uno salió con siete vidas, Christian Anguiano y Patricio Araujo salieron a enfrentar su destino y a refrendar su lugar en Exatlón.

El primero en tomar ventaja en el duelo fue Christian Anguiano, quien no tuvo la puntería necesaria para vencer al capitán Araujo. Fue hasta la tercera ronda, cuando el exfutbolista mexicano logró sumar un punto a su causa y apretar la competencia.

Luego de nueve rondas, la situación se veía muy complicada para Yomy, quien tuvo que salir a enfrentar su destino con una sola vida contra las cuatro de Pato Araujo.

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Al final el coraje y la garra que lo ha caracterizado a lo largo de la temporada, Patricio Araujo logró ganar su lugar en las semifinales de Exatlón: Titanes vs Héroes.

