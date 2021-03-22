Exatlón: Casandra Ascencio envía mensaje a Zudikey Rodríguez. ¡La despedida de dos grandes rivales!

La situación por la que pasa Zudikey Rodríguez es sumamente complicada, por lo que su salida de Exatlón: Titanes vs Héroes le ha permitido a Casandra Ascencio llegar a la ronda de semifinales.

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Y es que la velocista mexicana tiene en estos momentos que estar con su familia, ya que su abuelo y uno de sus tíos se encuentran muy delicados de salud a consecuencia del Covid-19.

Por lo que todos sus compañeros le dedicaron unas palabras a la integrante del equipo de los Titanes, pero las más especiales y las que pudieron marcar fueron las de Casandra Ascencio.

Realmente los admiro muchísimo, realmente a Zudy le deseo lo mejor del mundo a Pato también, que todo salga bien, que todos oremos por ellos por lo que están pasando. Porque mañana no sabemos si nos puede estar pasando a nosotros o a un familiar

La olímpica mexicana se fue entre lágrimas, pero siempre reconociendo el gran trabajo y esfuerzo que han hecho todos y cada uno de los atletas de Exatlón: Titanes ve Héroes.

Espero tener alguna oportunidad de volver a competir contra ella, es una gran persona. Tuve la oportunidad de conocerla aquí en Fortaleza ahora que nos juntaron. Realmente es muy buena persona, al igual Pato, muchas veces nos enojamos con ellos, somos rivales cuando estamos compitiendo por nuestros equipos, te pones la camiseta y te dejas llevar por muchas emociones, que termina el juego das la vuelta a la página, es otro día, otra oportunidad

Al final el Duelo de Eliminación que tenían pendiente Casandra y Zudy, quedó en segundo plano, pero la basquetbolista le dedicó unas palabras de admiración a su rival.

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