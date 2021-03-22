Exatlón: Zudikey Rodríguez informa a Antonio Rosique su decisión final tras la terrible noticia de su familia.

Nuevamente una triste y lamentable situación fuera de los circuitos ha impedido que Zudikey Rodríguez pueda llegar a la final. Luego de recibir una llamada de su familia desde Valle de Bravo, para informarle que dos de sus familiares se encuentran muy graves de salud a consecuencia del Covid-19, la velocista dice adiós.

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Por esa razón, todos sus compañeros se han acercado a darle su apoyo y cariño, mientras que Antonio Rosique fue a la Fortaleza para conocer la decisión final de Zudikey Rodríguez, recordando que la familia es lo primero y es lo más importante.

Asimilando muchas cosas, pidiéndole a Dios que mis familiares estén bien que se recuperen. Sé que la situación es bastante delicada, ya pude hablar con mi mamá; está destrozada, en un momento la esperanza se pierde, ella me necesita, llorando me pide que vuelva

La velocista mexicana reveló lo que significa para su familia y la gran fortaleza que es para ellos, por lo que va a estar con ellos en este momento tan complicado.

Para ellos yo represento mucha fortaleza, entonces es muy importante, estoy pensando en eso tratando de descansar. Me siento emocionalmente muy fatigada, muy tensa, el cuerpo se me empezó a tensar. He pensado que necesito descansar. Somos una familia muy unida, mi mamá está ahí a diario con mis abuelitos, con mis hermanos, siempre hacen reuniones todos los días para vernos. Una de las principales motivaciones por la que yo vine, fue porque a ellos les gustaba mucho verme, se entretenían y se les olvidaba muchos de sus males y quejas que tenían

La situación de salud de su tío y abuelito es sumamente delicada, por lo que su madre ha pedido que regrese lo más pronto posible.

Solo quiero llegar a México y estar con mi mamá, la escucho muy mal, ella dice que no lo puede soportar. Entonces me pide que esté ahí, que no puede, que se siente vulnerable que no puede hacer nada

Al final, la decisión es dejar Exatlón: Titanes vs Héroes para poder estar con su familia acompañándolos en la complicada situación que viven en estos momentos.

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