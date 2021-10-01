Exatlón: Este fue el apodo que Antonio Rosique le puso a Macky.

Antonio Rosique siempre tiene los mejores apodos para nuestros queridos atletas de Exatlón México. Esta vez no fue la excepción, pues bautizó a Macky González como La Amazona.

Después de llegar a la gran final de la primera temporada del reality show más demandante, la atleta de alto rendimiento está de regreso en la quinta edición de la emisión de Azteca UNO.

Gracias a sus espléndidas actuaciones, insignias personales e invictos, la máxima autoridad le dio un nuevo apodo que significa que es una mujer audaz y entregada.

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¿Quién es Macky González, La Amazona?

Según la mitología griega, la Amazona es una mujer poderosa, líder y con carácter fuerte y combativo.

Amancay González Franco nació el 1 de julio de 1989. La atleta de 32 años se ha colocado como una de las favoritas del público gracias a su entrega y desempeño.

No es casualidad el nivel deportivo de Macky pues desde niña mostró interés y habilidad en varias disciplinas, especialmente en el atletismo. Es una multimedallista nacional en pruebas de pista de 100 metros, 400 metros, relevos de 4 x 100 metros y de 4 x 400 metros.

Macky es una mujer disciplinada, ha logrado mantener un equilibrio entre su actividad deportiva y su trayectoria académica. Es egresada de la Universidad de las Américas de Puebla donde estudió comunicación, además cuenta con una maestría en mercadotecnia por la Universidad Anáhuac Norte.

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