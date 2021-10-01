Exatlón: Este fue el apodo que Antonio Rosique le puso a Macky.
La atleta de Conquistadores fue bautizada con un sobrenombre oficial por la máxima autoridad.
Antonio Rosique siempre tiene los mejores apodos para nuestros queridos atletas de Exatlón México. Esta vez no fue la excepción, pues bautizó a Macky González como La Amazona.
Después de llegar a la gran final de la primera temporada del reality show más demandante, la atleta de alto rendimiento está de regreso en la quinta edición de la emisión de Azteca UNO.
Gracias a sus espléndidas actuaciones, insignias personales e invictos, la máxima autoridad le dio un nuevo apodo que significa que es una mujer audaz y entregada.
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¿Quién es Macky González, La Amazona?
Según la mitología griega, la Amazona es una mujer poderosa, líder y con carácter fuerte y combativo.
Amancay González Franco nació el 1 de julio de 1989. La atleta de 32 años se ha colocado como una de las favoritas del público gracias a su entrega y desempeño.
No es casualidad el nivel deportivo de Macky pues desde niña mostró interés y habilidad en varias disciplinas, especialmente en el atletismo. Es una multimedallista nacional en pruebas de pista de 100 metros, 400 metros, relevos de 4 x 100 metros y de 4 x 400 metros.
Macky es una mujer disciplinada, ha logrado mantener un equilibrio entre su actividad deportiva y su trayectoria académica. Es egresada de la Universidad de las Américas de Puebla donde estudió comunicación, además cuenta con una maestría en mercadotecnia por la Universidad Anáhuac Norte.
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