Exatlón: Osirys responde a traición de los Conquistadores.

Jonathan se convirtió en el último eliminado de Exatlón tras perder ante "El Loco" Arreola y Osirys, siendo este último quien manifestó su inconformidad.

Te puede interesar: Exatlón: Ana Lago revela la fecha de su boda. (FOTO)

Y es que, el practicante de parkour, expresó que quien debía ocupar su lugar en la pugna máxima era Ramiro, pues contaba con menos efectividad durante la última semana de competencia. No obstante, en la votación de equipo figuró su nombre como uno de los elegidos para ir a la batalla por la permanencia.

Esta diferencia se suma a varias que se han protagonizado en el equipo azul, una de ellas la guerra de declaraciones de Macky González y "El Loco" Arreola, por la lentitud y displicencia de este último desde su llegada a las tierras y playas más demandantes.

¿Quién es Osirys de Exatlón?

Osirys tiene 19 años, practica parkour y atletismo. Es originario del Estado de México, específicamente de Ciudad Neza, donde dio sus primeros pasos en el deporte.

El joven tiene una historia increíble, pues antes de formar parte del reality más demandante del mundo, era fan. Sin embargo, no cualquier fan, ya que iba las firmas de autógrafos para conocer a quienes veía como sus héroes.

También te puede interesar: Exatlón: ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Mati, Heliud, Pascal y Evelyn?