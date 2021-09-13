Exatlón: Ana Lago revela la fecha de su boda. (FOTO)

La pedida de mano de la bellísima Ana Lago tomó por sorpresa a todos los fanáticos de Exatlón. Fue el pasado 4 de septiembre, cuando la gimnasta artística recibió el anillo de compromiso por parte de su amado Edgar Santana, quien organizó un romántico evento junto a familiares y amigos.

Ana Lago se convirtió en una de las atletas más queridas de Exatlón

La exatleta del equipo rojo jamás imaginó la sorpresa de su prometido, ya que llegó a la pedida de mano con los ojos vendados y sin noción de lo que estaba pasando.

Ana Lago quedó maravillada por ver a algunos exparticipantes de Exatlón y otros seres queridos acompañándola en un día muy especial en su vida.

No cabe duda que la también conocida como Ave Fénix tendrá una boda de ensueño, donde unirá su vida junto al hombre que flechó su corazón desde hace varios años.

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¿Cuándo es la boda de Ana Lago y Edgar Santana?

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Ana Lago adelantó algunos detalles de su romántica boda con el amor de su vida.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la atleta regiomontana respondió a la duda “¿Cuándo es la fecha de tu boda?”.

Ana Lago no reveló la fecha exacta del esperado evento, pero adelantó que podría llegar al altar en el 2022.

Por si fuera poco, Ave Fénix ya se encuentra en los preparativos del enlace nupcial más esperado por los fanáticos de Exatlón.

“Me está ayudando una personita muy especial a planear y coordinar absolutamente todo”, escribió la joven en sus historias de Instagram.

Además, confesó no saber nada de la elegante pedida de mano por parte de Edgar.

“Él me dijo que sería una cena familiar para conocer al nuevo bebé Diego Alejandro, así que no sospeché absolutamente nada”, subrayó.

Y para cerrar la sesión de preguntas y respuestas, Ana Lago confesó sus deseos por ver al dueto Río Roma cantar en el día más especial de su vida.

La atleta, de 25 años, se ganó el corazón de múltiples fanáticos de Exatlón, reality show donde inspiró a millones de mujeres mexicanas con su fuerza, temple y liderazgo.

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