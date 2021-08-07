Exatlón: Conquistadores suma a dos nuevos atletas. (FOTOS)

Conquistadores suma dos nuevos atletas en Exatlón y te los presentamos en fotos. Un par de elementos se integran al equipo azul de las playas y tierras más demandantes.

Las redes sociales oficiales de nuestro reality show deportivo ya anunciaron a otras dos estrellas del deporte que se unirán al mencionado grupo en el programa. Se trata de Tanya Nuñez y Fernando Stalla.

La velocista de 100 y 200 metros es originaria de Guadalajara, Jalisco, tiene 25 años y practica el atletismo. Es decir, cuenta con todas las características necesarias para destacar en las reñidas pruebas de Exatlón México.

En cuanto al surfista, es un atleta de alto rendimiento de 33 años, originario de Sayulita, Nayarit. Fernando Stalla es también StandUp Paddle boarder y entre sus grandes logros deportivos se encuentra el obtener el quinto lugar en Juegos Panamericanos en 2019.

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Conquistadores ya cuenta con otros tres integrantes

Conquistadores ya cuenta con otros tres integrantes que se habían anunciado previamente, se trata de Ximena Duggan, Macky González y David Juárez 'La Bestia'. Con Tanya Nuñez y Fernando Stalla ya hemos conocido a los primeros cinco elementos que se jugarán el todo por el todo en las playas y tierras más demandantes en República Dominicana.

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