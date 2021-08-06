Exatlón: ¿Qué participantes han sido confirmados para la quinta temporada?

La quinta temporada de Exatlón cada vez está más cerca y millones de televidentes mexicanos ya se preparan para ver a sus atletas favoritos regalar espectáculos de primer nivel.

Guardianes vs Conquistadores promete ser una de las temporadas más trepidantes de la pantalla chica, ya que poderosos atletas se preparan para alcanzar la gloria.

Recientemente, se dieron a conocer las playeras oficiales y logos de los equipos, cosa que cautivó a millones de fanáticos de nuestro reality show.

Además, se confirmó la presencia de tres poderosos atletas del equipo azul, dispuestos a dejar el corazón en cada una de las pruebas y circuitos.

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¿Quiénes son los nuevos atletas que se integran a la nueva temporada de Exatlón?

David Juárez La Bestia, quien abandonó la cuarta temporada de Exatlón por una lesión en la mano, regresa a Guardianes vs Conquistadores para conseguir un lugar en la Gran Final.

El yucateco promete regalar trepidantes duelos contra sus rivales del equipo rojo. Recordemos que el gimnasta es uno de los favoritos para coronarse como campeón en esta edición.

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Ximena Duggan es una de las mujeres que llega para imponerse en las tierras más demandantes de la pantalla chica. La querida practicante de parkour es una de las damas que debuta en la edición más cardíaca de nuestro reality show.

La tapatía formó parte de la primera edición de Survivor México, donde ganó el segundo lugar solo por detrás de Lalo Urbina. La querida baterista busca posicionarse como una de las atletas más destacadas de esta edición.

La querida Macky González participó en la primera edición de Exatlón, donde llegó hasta la final con Ernesto Cázares. La poblana está lista para defender su título como una de las mujeres más poderosas de la quinta temporada del programa deportivo.

La mujer, de 32 años, llega para pelear de nueva cuenta y ganar la copa más deseada de la televisión mexicana.