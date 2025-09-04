inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México
Exatlón CUP | La Máxima Autoridad busca al equipo que representara a México contra Rumania

El Equipo Rojo consiguió superar al Equipo Azul en la competencia para enfrentar a Rumania, en un circuito marcado por el accidente de Paulette.

La competencia entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul estuvo marcada por la garra que caracteriza a los atletas mexicanos, quienes buscan la oportunidad de representar a México frente a Rumania en Exatlón CUP. Durante la jornada, Paulette sufrió un golpe que la dejó fuera de la competencia por esta noche, convirtiéndose en el momento más inesperado del enfrentamiento.

