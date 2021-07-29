Exatlón: Querido participante propone matrimonio a su novia. (FOTOS)

Exatlón México, sin duda, es el reality show número uno de la televisión mexicana. Ahora, de cara a la quinta temporada Guardianes vs Conquistadores, uno de los exparticipantes más queridos sorprendió a todos tras proponerle matrimonio a su novia.

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Las bodas de Exatlón México

Es cierto que el amor ha reinado entre los participantes, tal es el caso de nuestro querido presentador y máxima autoridad Antonio Rosique, quien hace unas semanas sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que se casó en una espectacular boda que contó con la presencia de varios de los atletas.

Casandra Ascencio, Mati Álvarez, Pascal Nadaud, Yomi, Keno Martel, Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, fueron algunos de los atletas invitados a tan esperado y romántico evento.

Ahora, los atletas de Exatlón México podrían celebrar una nueva boda después de que uno de los atletas más destacados de la última temporada compartiera una fotografía por medio de su cuenta oficial de Instagram anunciando que próximamente llegará al altar.

El compromiso de Dan Loyola

A través de su cuenta oficial de Instagram, Dan Noyola compartió un par de fotografías anunciando que le propuso matrimonio a su guapa novia Julyn Águila, con quien comparte la pasión por el ciclismo.

Recordemos que Dan Noyola ha participado en dos temporadas de Exatlón México; en su primera oportunidad tuvo un destacado rendimiento que lo llevó a convertirse en el último eliminado antes de que los equipos se unieran.

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En la edición Titanes vs Héroes, el ciclista se logró colocar en la recta final, pero un desafortunado golpe en uno de los circuitos le impidió continuar en la competencia; su lugar fue tomado por Javi Márquez.

