Exatlón: Ana Lago debutó como conductora en Tokyo 2020. (VIDEO)

Ana Lago de Exatlón México debutó como conductora en Tokyo 2020. Mira a nuestra querida atleta del reality show más demandante en su nueva faceta.

La rubia gimnasta demostró que no solo puede sorprendernos en las pruebas del programa en República Dominicana o con las acrobacias propias de su deporte, sino también con su trabajo como analista de Azteca Deportes durante los presentes Juegos Olímpicos.

Esta vez, Ana hizo un análisis de la situación personal que atraviesa la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien priorizó su salud mental a la gran final individual de gimnasia en Tokyo 2020, donde se esperaba que fuera la gran campeona.

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El único e inigualable análisis de @analago95 sobre lo sucedido con Simone Biles, luego de su declaración sobre la salud mental 😕 pic.twitter.com/8mM392y8uh — Los Protagonistas (@losprota) July 28, 2021

Ana Lago comprende a Simone Biles

Como dice un dicho popular: "hay que ponerse en los zapatos del otro para entender lo que le sucede", nuestra querida Ana Lago, al ser una atleta que ha pasado por varios retos en su vida deportiva, podría comprender mejor a Simone Biles.

Es de admirarse porque sabemos la presión que ella sentía que prácticamente todo el mundo lo tenía encima de sus hombros y se podía notar, ella es una gimnasta que disfruta las competencias y en cada competencia que hace y evolución se le ve una sonrisa, se le ve gozando y disfrutando sus rutinas, pero en estos Juegos Olímpicos desde la clasificación se veía una Simone Bites seria, tensa, nerviosa, que eso mismo te afecta a la hora de competir, porque cometes errores

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