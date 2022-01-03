Exatlón: Daniela se burla de la alianza fallida entre Paulina y Yeye.

El jueves pasado vivimos una de las eliminaciones más polémicas dentro de la quinta temporada de Exatlón, pues Yeye fue la atleta que tuvo que abandonar las playas más demandantes de la televisión mexicana al caer ante Paulina y Daniela.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los millones de fans fue la alianza que hicieron Paulina y Yeye para sacar a la recién llegada y quedarse en Exatlón.

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Daniela reacciona a la alianza de Yeye y Paulina

Lamentablemente para las mujeres de Guardianes, las cosas no salieron de la forma planeada y Daniela reaccionó a la supuesta alianza en su contra ante las cámaras de Exatlón.

Ya estando en competencia, la mente juega muy diferente en tus pensamientos. Yo en un punto pensé que habían hecho una alianza para favorecerse entre ellas, pero ya conforme iba la carrera, yo no eliminé a nadie, se eliminaron entre Pau y Yeye. Así que si llegaron a hacer una alianza no les salió

La reacción de Paulina ante la salida de Yeye

La salida de Yeye de Exatlón fue un golpe muy fuerte para Paulina, quien desde el primer día se convirtió en su gran amiga y consejera para poder seguir avanzando en el reality.

Honestamente nunca pensé que se fuera Yeye. El día de hoy sentía esa necesidad de protegerla y salvar a Yeye. Sé que ella me salvó en la eliminación pasada, lo sé simplemente, así lo voy a decir, así lo sentí. Yo traté de ayuda, la ayudé en algún momento; sin embargo, las cosas se nos empezaron a complicar en algún momento

Al final, los resultados no salieron de la forma en que las participantes pensaban y una de las atletas que llegó desde el primer día a Exatlón tuvo que salir de la competencia.

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