Exatlón Draft El Ascenso | Avance 11 | Sorpresas a la vista: Un nuevo granjero llega a La Granja VIP y los atletas podrán representar a México contra Grecia

El avance de Exatlón Draft El Ascenso promete una jornada llena de giros inesperados. Entre las revelaciones más esperadas se encuentra la llegada de un nuevo integrante a La Granja VIP, lo que podría cambiar la dinámica del reality. Pero eso no es todo: los atletas también tendrán la oportunidad de representar a México en un enfrentamiento internacional frente a los competidores de Grecia, un reto que eleva las expectativas y pone en juego el orgullo nacional.