Exatlón Draft El Ascenso | Avance 11 | Sorpresas a la vista: Un nuevo granjero llega a La Granja VIP y los atletas podrán representar a México contra Grecia
Las sorpresas no paran: Un nuevo granjero será revelado y los atletas mexicanos podrían enfrentar a Grecia en un choque imperdible.
El avance de Exatlón Draft El Ascenso promete una jornada llena de giros inesperados. Entre las revelaciones más esperadas se encuentra la llegada de un nuevo integrante a La Granja VIP, lo que podría cambiar la dinámica del reality. Pero eso no es todo: los atletas también tendrán la oportunidad de representar a México en un enfrentamiento internacional frente a los competidores de Grecia, un reto que eleva las expectativas y pone en juego el orgullo nacional.
