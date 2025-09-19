inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón Draft El Ascenso | Avance 11 | Sorpresas a la vista: Un nuevo granjero llega a La Granja VIP y los atletas podrán representar a México contra Grecia

Las sorpresas no paran: Un nuevo granjero será revelado y los atletas mexicanos podrían enfrentar a Grecia en un choque imperdible.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

El avance de Exatlón Draft El Ascenso promete una jornada llena de giros inesperados. Entre las revelaciones más esperadas se encuentra la llegada de un nuevo integrante a La Granja VIP, lo que podría cambiar la dinámica del reality. Pero eso no es todo: los atletas también tendrán la oportunidad de representar a México en un enfrentamiento internacional frente a los competidores de Grecia, un reto que eleva las expectativas y pone en juego el orgullo nacional.

Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×