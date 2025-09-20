Hombre impone nuevo récord al correr 100 metros hacia atrás en tacones

Hace poco, se dio a conocer que Christian Roberto López Rodríguez, rompió un nuevo récord mundial de una manera muy peculiar. De acuerdo con lo que se sabe, el hombre recorrió 100 metros hacia atrás con tacones altos en tan solo 16,55 segundos.

En esta ocasión, no solo tuvo un gran objetivo personal, también batió su propio récord anterior de 20,05 segundos, obtenido en una emisión del programa ‘La Noche De Los Récords’, pero eso no es todo.

¿Cómo logró imponer un nuevo récord?

Para lograr este reto, se establecieron ciertas reglas que el joven tenía que cumplir, entre ellas que los tacones debían medir al menos 7 centímetros y contar con una punta de solo 1,5 centímetros de ancho; también las reglas señalaban que no podía usar plataformas.

Sin embargo, Christian muy motivado, decidió elegir unas zapatillas en color azul, un par de medias del mismo color, pantalones cortos rojos y una camiseta de manga larga. El momento de su nueva marca quedó grabado, gracias a que tenía una cámara que fue registrando cada segundo.

Al imponer un nuevo récord se logró ver su cara de felicidad, pues también había superado su marca anterior, hecho que ha marcado historia, ya que este suma un título más acumulando 80 en disciplinas de lo más inusuales.

Entre las marcas más conocidas del joven español se encuentran los 400 metros más rápidos en zuecos (1 minuto y 1,38 segundos), los 100 metros más rápidos con chanclas (12,10 segundos), la milla más rápida balanceando un taco de billar en el dedo (5 minutos y 52,30 segundos) y los 100 metros más rápidos llevando un huevo en una cuchara en la boca (17,21 segundos), solo por mencionar algunas.

Este hecho ha inspirado a varias generaciones a querer superarse y buscar batir algunos récords, los cuales lucen sumamente complicados.

