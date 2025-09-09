Exatlón Draft El Ascenso | Avance 1 | Equipo Blanco contra Negro competirán por sobrevivir a la eliminación
Equipo Blanco contra Negro: Las atletas femeninas están en riesgo y el circuito se cobra una víctima.
En el avance del 10 de septiembre de Exatlón Draft El Ascenso, el Equipo Blanco y el Equipo Negro se enfrentan en una intensa batalla por la supervivencia. La competencia sube de nivel y la eliminación se convierte en una amenaza real para los atletas. ¡No te pierdas cada segundo de esta jornada decisiva!
