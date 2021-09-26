Exatlón: ¿Quién es el eliminado de este domingo?

La sexta semana de Exatlón México está por llegar a su fin y, con ella, el temible domingo de eliminación en donde uno de los equipos se despedirá de un miembro más. Hasta el momento ambos equipos siguen alternando fuerzas, pues tanto Guardianes como Conquistadores han logrado obtener victorias importantes para sus equipos, pues gracias a su buen rendimiento y sus refuerzos, es que los juegos se han equilibrado.

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A principio de semana pudimos apreciar como los Conquistadores se quedaron con la Fortaleza y para el segundo juego de la semana, fueron los Guardianes quienes la recuperaron; sin embargo, los azules lograron tomar una ventaja para el domingo, pues se quedaron con el primer juego por la supervivencia lo que podría ser una ventaja en una de las instancias en donde los Conquistadores han dominado hasta el momento los azules han perdido muy pocos participantes en domingo de eliminación.

¿Quién podría ser el eliminado?

A pesar de que llegamos al sexto domingo de eliminación, el siguiente atleta en salir sería el séptimo, pues los Conquistadores perdieron a Fernando Stalla por lesión, lo que incrementó el número de participantes eliminados.

Como cada domingo la lucha por no llegar al domingo de eliminación se avecina, por lo que Guardianes y Conquistadores dejarán todo en aquel circuito tan desafiante y poder debilitar a sus oponentes.

En el avance del siguiente episodio pudimos ver que Ricardo Arreola se lastimaría nuevamente la rodilla izquierda, por lo que en esta ocasión podría dejar fuera al atleta y, en la competencia de este domingo sería una de las batallas más duras para los azules, por la posibilidad de perder dos elementos en un mismo día, cosa que podría debilitarlos para los siguientes encuentros.

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Hasta el momento no hay nada confirmado por lo que solo queda esperar y ver que sucede hoy en el domingo de eliminación de Exatlón México a las 8:00 pm a través de Azteca UNO.

