Exatlón: ¿Problemas en el equipo rojo? Atleta rompe en llanto. (VIDEO)

Una nueva semana está por terminar en Exatlón México, donde los participantes dejaron todo en cada competencia, en cada circuito para poder llevar a su equipo a la victoria. Guardianes y Conquistadores demostrarán su talento atlético en las playas de República Dominicana.

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La llegada de nuevos circuitos al igual que las Fuerzas Especiales sacaron el lado más retador de los participantes azules y rojos, ahora con una semana más ambos atletas deberán salir al campo de batalla para enfrentarse a uno de los momentos más decisivos de la semana.

Este domingo de eliminación se vive tensión en los participantes, principalmente en Dulce la atleta que pertenece al equipo rojo, quien se encuentra más tensa y preocupada.

Sin duda, son momentos complicados, pues ninguno de los atletas quiere salir a estas alturas de la competencia.

Dulce rompe en llanto durante la competencia

La participante del equipo rojo se encuentra viviendo uno de los momentos más fuertes dentro de la competencia en Exatlón México, pues llegará a una nueva etapa dentro de su carrera y podría enfrentarse a los circuitos más fuertes dentro de las playas de República Dominicana.

Entre lágrimas la atleta roja confesó que no se encuentra en un buen momento dentro de la competencia, con la salida de algunos de sus compañeros, Dulce está lista para enfrentar sus mayores miedos con tal de recuperar la confianza en ella misma para poder dar su mejor desempeño.

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Por lo que ha revelado que, sí le toca llegar al domingo de eliminación, estará dispuesta a permanecer una semana más dentro de Exatlón México y llegar a la recta final para demostrar que tiene un lugar asegurado dentro de la gran final, llegando como una de las atletas rojas más fuertes en esta quinta temporada.

