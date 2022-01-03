Exatlón: Uriel destrona a Pato Araujo y se convierte en el villano de Exaball.

Estamos viviendo el último mes de competencia dentro de las playas de Exatlón, por lo que Guardianes y Conquistadores están dejando todo su esfuerzo en los circuitos para poder llegar a la semana final y tener un lugar en Exatlón: ALL STAR.

Recordemos que en las últimas semanas, los Guardianes han pasado por momentos sumamente complicados, pues han visto la eliminación de varios atletas de su equipo, por lo que ahora saldrán a entregar su mejor rendimiento.

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Surge nueva polémica en Exatlón con Uriel

Exaball siempre se ha caracterizado por ser uno de los retos más polémicos dentro de Exatlón, pues es el juego donde los atletas más contacto tienen y las grandes rivalidades salen a la luz.

En temporadas pasadas, el gran villano de Exaball fue Pata Araujo, quien entregaba todo en el juego, pero era tanta su pasión que llegó a cometer acciones que a sus compañeros les molestaron.

Incluso, en alguna ocasión, llegó a tener una confrontación física con Keno Martell, lo que lo colocó como el malo de la cuarta temporada de Exatlón.

Ahora fue Uriel Pizarro quien rebasó los límites de lo permitido, causando una fuerte molestia entre los Guardianes.

En el adelanto de este lunes 3 de enero se observa a Uriel arrastrando a Nataly de forma ruda.

Son mujeres, aparte tienen sentimientos más débiles. No puede ser...

Exaball causa reñidos enfrentamientos en Exatlón

Otro de los problemas que podremos ver este lunes, es el enfrentamiento entre Ximena Duggan y los Guardianes, pues la joven dedicada a la música, explotó por la forma en que fue tratada en el juego, mientras que Heber Gallegos y Zudikey Rodríguez explotaron contra ella.

No te pierdas todas las emociones de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores este lunes en punto de las 7:30 de la noche por la señal de Azteca Uno.

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