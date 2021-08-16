Exatlón: ¿A qué hora y dónde ver el estreno de Guardianes vs Conquistadores?

Múltiples atletas se darán cita en las tierras más imponentes de la pantalla chica para pelear por la gloria. Esta misma noche, las playas de República Dominicana abren sus puertas para dar inicio a la competencia Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

La máxima autoridad está lista para una nueva edición de Exatlón

22 atletas están dispuestos a dejar el corazón en cada uno de los circuitos más famosos de la pantalla chica. Azules y rojos pelearán por las comodidades de la fortaleza y otros populares incentivos.

El estreno de la quinta temporada de Exatlón es esta misma noche en punto de las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Se testigo de nuevos y antiguos rostros que se integran a la aventura más trepidante de su vida.

No te pierdas el primer capítulo de Exatlón a través de nuestra señal de Azteca UNO y prepárate para ver el debut de los participantes más talentosos de México.

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¿Qué integrantes llegan a la nueva edición de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores?

Nuevos y antiguos rostros se incorporan a la quinta temporada de Exatlón. En el equipo rojo destacan los nombres de Nataly Gutiérrez, Daniel Vargas, Jahir Ocampo, Briseida Acosta, Alan Mendoza, María Marcela Pérez, Alely Hernández, Estephanie Solís, Alex Alpuche, Mario Orozco y Dulce Miranda, quienes representan con orgullo a los Guardianes.

En el equipo azul también sobresale la presencia de populares atletas, por ejemplo, Macky González, Ximena Duggan, David Juárez La Bestia, Fernando Stalla, Tanya Núñez, Yareli Arguijo, Enrique Guerrero, Osirys Escobedo, Ramiro Garza, Jonathan García y Marysol Cortés, nombres que hacen honor al equipo de Conquistadores.

Y no puede faltar la presencia de nuestro querido conductor Antonio Rosique, quien inspirará a todo México con emotivos discursos en la edición más demandante Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

La máxima autoridad de nuestro reality show se prepara con los atuendos más trepidantes y elegidos por su querida esposa Michelle Saide.

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