Exatlón: ¿Quién es el eliminado de este domingo 9 de enero?

Estamos viviendo las últimas semanas de competencia de la quinta temporada de Exatlón y momentos de incertidumbre se viven rumbo a la final.

Tanto Guardianes como Conquistadores hacen todo lo posible para continuar en la competencia y poder tener su lugar en la semana definitiva de la Gran Final.

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Recordemos que la máxima autoridad Antonio Rosique hace unas semanas mencionó que las cosas en República Dominicana subían su nivel de dificultad, por tal motivo, ambos equipos dejan todo en los circuitos.

Los atletas del equipo rojo y azul se juegan el todo por el todo, donde uno de sus integrantes puede decir adiós, de acuerdo con lo observado, el equipo rojo es quien ha tenido un desempeño bajo, pues rumbo a la recta final, han tenido que despedir a varios de sus integrantes.

Mientras que, en la última semana, el equipo de Conquistadores sufrió una pérdida sumamente importante para ellos, pues el eliminado de la semana resultó ser uno de los atletas más destacados del equipo azul, Yusef Farah.

El eliminado de este domingo

Un atleta nuevamente va a tener que decir adiós a las playas más demandantes de la televisión mexicana, pues las reglas de Exatlón exigen que uno más salga de la competencia, este domingo veremos si los Guardianes logran tomar ventaja de tener la Fortaleza o nuevamente los Conquistadores se imponen.

Aunque estamos a una semana de despedir una de las temporadas más controversiales, se dio a conocer que una nueva edición está por estrenarse: se trata de Exatlón: ALL STAR.

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Exatlón: ALL STAR contará con la presencia de grandes estrellas, muy reconocidas por los fieles seguidores de este reality show, además, esta nueva temporada contará con atletas que han brillado en alguna de las cinco ediciones anteriores y serán reunidos en un solo lugar.

Conoce al eliminado de esta noche en punto de las 8:00 de la noche por la señal de Azteca UNO.