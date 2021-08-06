Exatlón: Ernesto Cázares confirma la llegada de su primer bebé.

Ernesto Cázares y su novia María Robles están de manteles largos, ya que se estrenarán como papás muy pronto. La noticia fue confirmada por la guapa joven a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

“¿Cómo le voy a explicar con cuánto amor lo estaba esperando, incluso antes de saber que su corazón latía?”, escribió la influencer en una foto que recibió las felicitaciones de sus seres queridos.

María se enfundó en un body negro del que sobresalió su pancita de embarazo. Con un collar discreto y cabellera suelta, la creadora de contenido dio una de las noticias más importantes de su vida personal.

La foto blanco y negro ganó miles de ‘me gusta’ en tan solo unos minutos, además de recibir la felicitación de atletas de Exatlón como Adrián Medrano.

María Robles agregó la frase “Futura mamá” en la descripción de su biografía en Instagram, por lo que confirmó su embarazo ante sus 196 mil seguidores.

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¿Cómo reaccionó Ernesto Cázares al embarazo de su novia?

Ernesto Cázares, quien ganó la primera temporada de Exatlón, se manifestó en las redes sociales con un tierno mensaje para su futuro bebé.

A finales de julio, el campeón más querido de México publicó una foto recostado en una cama, donde dejó ver su trabajada figura: “Disfruto lo bueno y lo malo de mi vida , eso hace que la viva feliz”, escribió el veracruzano.

Recordemos que Ernesto Cázares inauguró la primera temporada de Extlón con mucho éxito, ya que volvió a casa con la copa más deseada del reality show.

El practicante de parkour se unió al equipo de Contendientes, donde demostró ser uno de los jóvenes más destacados de toda la contienda.

Ernesto es hermano de Aristeo Cázares y ambos tienen un proyecto llamado Sky Brothers decicado a las aventuras extremas. El también conocido como Aguileón Cázares tampoco se ha pronunciado respecto a la llegada de su futuro sobrino.

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