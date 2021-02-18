Exatlón: Detienen a Ernesto Cázares y él comparte el VIDEO del momento angustiante que vivió en Instagram.

La noche de este miércoles nuestro querido Ernesto Cázares, campeón de la primera temporada de Exatlón, fue abordado y por unos minutos detenido por soldados del Ejército Mexicano, cuando se encontraba comiendo pizza junto a sus amigos.

Y es que, el atleta del equipo de Héroes en la cuarta temporada del reality show, fue interceptado por las autoridades y de forma agresiva, relató el practicante de parkour, le pidieron su identificación y salir del establecimiento donde se encontraba cenando.

Te puede interesar: Exatlón: Héroes señalan a Pato Araujo de ‘juego sucio’ en la espectacular cancha del Exaball.

El angustiante momento, tal como lo describió Ernesto Cázares, se tornó más feo cuando llegó la policía, la cual le aseguró al atleta que sus características físicas coincidían con el retrato de un hombre que presuntamente cometió un asalto minutos antes.

Está gacho, porque, aunque tú no hayas hecho algo mal, llegan y te tratan como si fueras prácticamente el que acaba de robar al presidente

Con su celular grabando en todo momento, Ernesto Cázares en ningún momento se negó a cooperar con los oficiales; sin embargo, dejó claro que el trato que recibió por parte de los soldados no fue el correcto y hasta cierto punto con agresividad.

Minutos más tarde y un poco más tranquilo, el ‘campeón más querido de México’ publicó un nuevo video en el que narró los hechos, dejando claro que accedió de manera responsable a los requirimientos de las autoridades, que se fueron del lugar al ver que no estaba haciendo nada malo.

De manera inmediata, los miles de seguidores del ‘niño maravilla’ se hicieron presentes en las redes sociales con mensajes de apoyo, consejos e incluso oraciones para que este episodio quedé en el olvido para el querido exparticipante de Exatlón: Titanes vs Héroes.

También te puede interesar: Exatlón: Héroes ratifican dominio sobre Titanes en la nueva e innovadora versión del Exaball.