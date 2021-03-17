Exatlón: El mensaje de Pato Araujo a Zudikey Rodríguez tras su rotundo fracaso ante Evelyn Guijarro.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes nos regalaron una de las competencias más icónicas de toda esta cuarta temporada. Y es que, Zudikey Rodríguez, Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro se enfrentaron por el segundo boleto rumbo a las semifinales.

La basquetbolista profesional no fue la más afortunada en la batalla, pues se convirtió en la eliminada del selectivo femenil. Sin embargo, ‘Sniper’ y ‘La Gacela’ se enfrentaron cara a cara en un trepidante duelo que conmocionó a millones de televidentes.

Tras un contundente esfuerzo, Evelyn Guijarro ganó su boleto dorado a la semana cumbre del demandante reality show. El equipo azul se alegró por su compañera, pues una Héroe se instaló en las reñidas semifinales.

Sin embargo, Zudikey Rodríguez quedó cabizbaja tras su rotundo fracaso en una de las batallas más importantes de esta cuarta temporada de Exatlón.

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Pato Araujo refrenda su apoyo a la querida Zudikey Rodríguez

Fue en las comodidades de la fortaleza, donde el Capitán Araujo reconfortó a su alma gemela con tiernas palabras de aliento.

El mediocampista expresó que Zudikey Rodríguez realizó un maravilloso espectáculo, mismo que superó a sus rivales en destreza, rapidez y temple.

“Siempre estuvo adelante de sus rivales, casi siempre derribó primero”, expresó el polémico integrante de Titanes para millones de televidentes en casa.

Una vez más, el futbolista hizo hincapié en la supremacía y dominio de Titanes por encima de sus rivales del equipo azul.

Yo estoy muy contento con el desempeño que ha tenido Zudy el día de hoy. Creo que mejoró muchísimo en su corcho. Ella había entrenado en la mañana y se sentía muy segura de lo que le fuera a tocar. Lo hizo excelente, después solo fue el detalle del tótem que no pudo conectar

Por si fuera poco, el atleta no aguantó las ganas de mirar fijamente a su esposa y brindarle un mensaje de aliento rumbo a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

“Yo estoy muy orgulloso de todo lo que has corrido el día de hoy”, expresó Pato a la velocista, quien quedó destrozada tras su rotundo fracaso contra Evelyn Guijarro.

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