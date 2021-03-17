Exatlón: El VIDEO de Casandra Ascencio y Mati Álvarez que está causando sensación en las redes sociales.

La semana número 29 de Exatlón: Titanes vs Héroes comenzó con la unión de tus atletas favoritos. Los concursantes restantes se juntaron como un solo equipo en la fortaleza para convivir y crear estrategias rumbo a la recta final del reality show.

Por si fuera poco, Christian Anguiano y Casandra Ascencio felicitaron a los recientes ganadores del selectivo Mati Álvarez y Heliud Pulido.

La pareja más romántica de Exatlón se sinceró con sus rivales del equipo rojo, pues confesaron sus deseos de obtener un pase dorado a las semifinales al igual que ‘Terminator’ y ‘Black Force’.

“Todos nos hemos esforzado por seguir nuestros sueños. Ahora que ya está ocupado el primer blindaje en caso de las mujeres, hay dos oportunidades más. Me voy a seguir esforzando”, expresó ‘MVP’ para su eterna rival Mati Álvarez.

Y aunque todo parecía apuntar a una presunta rivalidad, tal parece que la basquetbolista y Mati tienen un compañerismo lleno de respeto y admiración.

‘MVP’ se alegró por el triunfo de su oponente poblana en el reciente selectivo femenil y no dudó en expresar su admiración ante millones de televidentes en casa.

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Mati Álvarez y Casandra Ascencio comparten inéditos momentos en las comodidades de la villa

Recientemente, los atletas restantes de Titanes y Héroes se juntaron en la Fortaleza como un solo equipo y así prepararse rumbo al ataque final hacia la cumbre.

Sin embargo, ‘Terminator’ y ‘MVP’ han demostrado que pueden convivir sin rivalidad, pues se les ha visto muy sonrientes y unidas antes de llegar a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Evelyn Guijarro no se quedó atrás en su unión con el equipo de Titanes, pues confesó que se volvió ‘roomie’ de Mati Álvarez durante su estadía en la Fortaleza.

‘Sniper’ también expresó que su relación con la campeona de la tercera temporada es excelente; sin embargo, no se sabe si la convivencia de estas queridas concursantes, pueda desatar envidia en Casandra Ascencio.

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