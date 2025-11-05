inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | ¡El Equipo Rojo conquista otra medalla y desata la euforia en la villa 360!

La villa 360 vibra con la energía roja: una nueva medalla llega a sus manos y la tensión entre equipos alcanza su punto más alto.

En una jornada llena de emoción y estrategia, El Equipo Rojo logró sumar una medalla más en Exatlón México 2025, encendiendo los ánimos dentro de La villa 360. La victoria fue celebrada con euforia por cada integrante, consolidando su fortaleza y trabajo en equipo.

