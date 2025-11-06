Lola Cortés ‘renuncia’ a la Salvación en La Granja VIP: “Qué necesidad de pasar por esto”

En La Granja VIP los juegos de eliminación siempre traen tensión, pero esta vez el ambiente se sacudió con la inesperada declaración de Lola Cortés, quien dejó claro que preferiría no participar en el próximo Juego de la Salvación. La actriz sorprendió a sus compañeros con sus palabras justo cuando todos estaban en modo estrategia, minutos antes de arrancar la gala.

¿Por qué Lola Cortés no quiere participar en el Juego de la Salvación?

Todo comenzó cuando El Patrón compartió con sus compañeros su plan para descansar bien antes del juego del jueves, ya que ha trabajado mucho como peón y este día se lastimó la espalda. La plática se fue tornando más seria cuando Kike quiso saber cómo se prepararía Lola, quien fue nominada por El Legado de Omahi.

La respuesta de Lola desconcertó a todos . Dijo que no pensaba participar, que los juegos le generan un nivel de ansiedad que preferiría evitar. Aunque admitió que también disfruta jugar, aseguró que no tiene necesidad de pasar por ese estrés. Sus compañeros reaccionaron con incredulidad, y ella, entre risas, terminó el momento dejando claro que, aunque se queje, jamás dejaría pasar la oportunidad de luchar por su permanencia.

¿Jugará Lola en el Juego de la Salvación o ya está decidida?

La actitud de Lola parece balancearse entre el drama cómico que la caracteriza y una verdadera sensación de agotamiento emocional. Mientras tanto, sus compañeros no se terminan de creer que no vaya a participar, especialmente al considerar lo intensa que ha sido la competencia y que la producción tendría que permitirlo, como bien dijo ella misma.

Lo que es cierto es que, gane o no, Lola siempre logra centrar la atención con su estilo directo , su espontaneidad y su capacidad para convertir cualquier momento en algo memorable dentro de La Granja VIP.

