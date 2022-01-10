FOTOS | Mujeres de ambos equipos en riesgo de eliminación en Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores regresó al Campamento del Exatlón tras la rotunda eliminación de Yusef Farah. Marysol Cortés no dudó en revelar ante cámaras que Yusef representaba un pilar fuerte para el equipo azul de Conquistadores sin embargo entregó todo lo que pudo en el duelo de eliminación.

Mariana Khalil “Voltage” reveló ante cámaras que le dolió la salida de Yusef Farah pues él lo acompañaba en sus carreras y le aconsejaba la mejor manera para efectuar tiros y ganar el punto contra el equipo rojo de Guardianes en Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se reunieron con Antonio Rosique en el patio de contenedores del Exatlón para dar inicio a la primera batalla por La Supervivencia. Las mujeres de ambos equipos corren el riesgo de la eliminación.

Con una asombrosa participación del equipo rojo de Guardianes, logró conseguir la victoria en la primera batalla sin embargo el equipo azul de Conquistadores consiguió el empate en la segunda batalla para finalmente triunfar de nuevo en el desempate colosal de Exatlón.

Mariana Khalil y Daniela Reza se jugaron su permanencia en el circuito de máxima velocidad del Exatlón, lamentablemente la atleta roja fue eliminada.

