Exatlón: Fuerzas Especiales envían mensaje previo a su regreso.

Este lunes el reality más famoso sorprendió tanto a los atletas como a los televidentes, pues se pudo apreciar el regreso de dos Héroes y dos Titanes al Exatlón México como parte de las Fuerzas Especiales.

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Mati Álvarez y Heliud Pulido les darán algunos consejos a los Guardianes, mientras que Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud harán lo propio con los Conquistadores.

Los atletas más queridos de la cuarta temporada se la están pasando muy bien, pues han demostrado como están disfrutando de las exóticas playas de la República Dominicana.

La misión de estos cuatro atletas expertos será aconsejar a la nueva generación, para mejorar sus estrategias a la hora de competir o alentaros en cuestión del desgaste mental.

Siempre nuestro consejo es que lo disfruten, que se diviertan, que hagan las cosas con mucho amor, con pasión, creo que al final eso siempre ha sido lo que hemos transmitido a todas las generaciones, también a los niños de allá afuera y creo que es muy importante para llegar al éxito

Fueron las palabras de Heliud Pulido, quien es uno de los ganadores que se ha convertido en leyenda del reality más famoso de la televisión mexicana.

Exatlón expertos

Mati Álvarez ganó en la tercera y en la cuarta edición del Exatlón México tras derrotar a Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro, respectivamente.

Heliud Pulido ganó el trofeo y el millón de pesos al vencer en un emocionante duelo a Heber Gallegos.

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En los videos que han compartido en sus redes sociales, se les puede apreciar desayunando, tomando un baño de sol en la playa, buceando y ejercitándose en el gimnasio.

