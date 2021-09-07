Exatlón: Duelo por la Fortaleza deja grandes memes.

Hemos llegado a la cuarta semana de competencia en Exatlón México, en donde el tiempo de adaptación pasó y es momento de empezar a dejar todo en cada uno de los circuitos del reality más demandante de la televisión mexicana.

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Después de una gran semana por parte de los Conquistadores, los Guardianes buscaron recuperar un poco del terrero perdido empezando este lunes con regresar a la Fortaleza imponiendo condiciones.

Las nuevas reglas del Juego por la Fama

La cuarta semana llegó con grandes sorpresas para todos los atletas en Exatlón México, pues ahora tuvieron que hacer equipo con los contrarios para poder salir a ganar el Juego por la Fama.

La pareja de mujeres ganadores fue la conformada por Briseida y Nataly, quienes lograron mantenerse invictas hasta el final y ahora esperan a la pareja ganadora por parte de los hombres para conocer a los dos grandes ganadores del Juego por la Fama.

La Fortaleza en disputa

Los Conquistadores buscaron hacer la primera defensa de la Fortaleza ante unos Guardianes que han pasado por momentos sumamente complicados en las últimas semanas, pues no han encontrado la forma de evitar que sus compañeros sean eliminados.

Ahora, sin las comodidades de las primeras semanas el descanso se les ha complicado de forma importante, pero ellos siguen con los objetivos claros.

Todo empezó con el gran triunfo de Koke sobre Alan, quien se ha convertido en uno de los preferidos de la gente por su gran efectividad.

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Nuestro querido David Juárez fue el encargado de poner el 5-2 en el marcador, luego Osirys fue el encargado de poner a los Conquistadores a un punto, esto al vencer con facilidad a Alex.

Al final, Koke fue el encargado de finiquitar el marcador y poner a los Conquistadores de nuevo en la Fortaleza.