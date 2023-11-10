Las cosas han comenzado a tomar un rumbo muy entretenido en las playas de Exatlón México, ya que el nivel de las competencias ha subido, así como la importancia de los premios o ventajas que se están disputando.

A lo largo de la semana de estreno, hemos logrado ver varias competencias, donde los rojos han tomado una ligera ventaja, ya que se han quedado con la Villa 360 en dos ocasiones, la cual les da muchas ventajas sobre los azules.

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Por su parte, los azules han tenido un respiro de toda la presión, ya que lograron quedarse con la fiesta de bienvenida, junto con un chef que los está consintiendo toda las noches.

¿Quién gana la primera Batalla por la Supervivencia?

Sin embargo, ha llegado el momento de ponerse serios en Exatlón México, ya que la noche de este viernes, rojos y azules van a salir a los circuitos a disputar uno de los duelos más importantes de la semana y el primero de la temporada.

Nos referimos a la Batalla por la Supervivencia, recordando que los hombres de los dos equipos son los que están en riesgo de quedar fuera en la primera semana de Exatlón México, por ese motivo los atletas tienen que salir en su mejor versión, de lo contrario estarán en peligro de no llegar juntos al segundo ciclo.

Luego de un duelo muy intenso en un circuito desconocido para los atletas, los rojos lograron imponerse en la primer Duelo por la Supervivencia, los más doloroso para los azules fue el marcador, ya que cayeron 10-5.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones y los resultados de cada una de las competencias de Exatlón México, las podrás seguir de lunes a viernes por la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 horas, donde tus atletas van a definir su camino para el domingo de eliminación a las 19 horas.

