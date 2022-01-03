Exatlón: Germán queda eliminado en el momento cumbre de la competencia.

Nuevamente las reglas han cambiado dentro de Exatlón, pues ahora tendremos doble eliminación cada semana, por lo que las emociones se encuentran al límite y nadie quiere quedar fuera del reality show más famoso de México.

Las últimas semanas dentro de la quinta temporada de Exatlón han sido las más complicadas para los Guardianes, quienes han perdido a varios de sus integrantes de forma consecutiva, lo que ha ocasionado que el equipo cada día sea más pequeño.

Las últimas semanas de la quinta temporada de Exatlón están muy reñidas

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El pasado jueves 30 de enero, los Guardianes sufrieron la baja de Yeye, por lo que ahora salieron a entregarlo todo en el Duelo por la Supervivencia. Las cosas nuevamente no les favorecieron, ya que perdieron el primer duelo con un marcador de 7-5.

Para el segundo enfrentamiento, la historia no fue muy diferente, ya que desde la primera ronda los Conquistadores se fueron arriba en el marcador con la victoria de Uriel Pizarro sobre Germán.

Al final, David Juárez entregó el punto definitivo para mandar a tres Guardianes al Duelo de Eliminación con su triunfo sobre Jair, para poner el marcador final con un 7-4.

Ellos fueron los elegidos para enfrentar el examen de Exatlón

El primero en ser elegido por su bajo rendimiento para ir al Duelo de Eliminación fue Germán, quien no ha logrado sumar los triunfos necesarios para evitar tener que defender su lugar en Exatlón.

Nataly, quien nuevamente tiene el mejor rendimiento en el equipo rojo, eligió a Jair; otro de los elementos que llegó para reforzar a Guardianes.

El tercer sentenciado fue elegido por la votación del equipo. Los rojos votaron de forma unánime por Heber Gallegos, quien sabe que no ha tenido el mejor rendimiento.

Germán terminó su aventura en Exatlón

Los tres Guardianes salieron con las mismas posibilidades de seguir en Exatlón, lamentablemente, la suerte no estuvo del lado de Germán, quien peleó hasta el final, pero se convirtió en el último eliminado de nuestro reality show.

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