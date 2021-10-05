Exatlón: Comentario de Jahir sobre Macky enciende la polémica. (VIDEO)

La octava semana de competencia en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores dio inicio con la Ruta de los Campeones en la Rama Femenil.

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Sin embargo, previo a la competencia la polémica estuvo presente en el campamento del equipo azul, pues Macky González reveló que durante uno de los circuitos recibió un comentario de Jahir que la tomó por sorpresa.

La deportista de alto rendimiento contó que el clavadista le aseguró frente a los Guardianes que tenía botox en el rostro; sin embargo, dejó claro que si tiene un cutis libre de arrugas es por su disciplina y los cuidados que lleva a cabo.

Frente a sus compañeras Duggan, Sol y Tanya, La Amazona no se quedó callada y en una de las ceremonias le dejó claro a su oponente que quien había recurrido a estos tratamientos era él mismo. Briseida salió en defensa de su compañero; no obstante, Macky fue clara al señalar que seguirá siendo honesta y directa para expresar sus sentimientos.

Jahir se suma a los deportistas que han tenido alguna diferencia con Macky. Osirys, Ricardo Arreola y Briseida son con quienes la finalista de la primera temporada ha chocado en repetidas ocasiones.

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